Армия США объединит европейское командование с африканским
Армия США заявила об объединении европейского и африканского командований, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение африканского командования.
Командующим новой структуры станет ныне возглавляющий Сухопутные войска США в Европе генерал Кристофер Кавали.
«Это объединение повысит глобальную и региональную готовность и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии. Новая структура повысит эффективность управления и контроля, гибкость и возможности проведения масштабных, совместных и комбинированных операций», — сказал министр Сухопутных войск США Райан Маккарти.
Согласно сообщению, новая структура получит название US Army Europe and Africa (USAREUR-AF). Создание единого центра управления на двух взаимосвязанных театрах военных действий повысит оперативность реализации принимаемых решений и ускорит реагирование на чрезвычайные региональные и глобальные ситуации, отметили американские военные.