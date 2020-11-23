Армия США объединит европейское командование с африканским

«Это объединение повысит глобальную и региональную готовность и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии. Новая структура повысит эффективность управления и контроля, гибкость и возможности проведения масштабных, совместных и комбинированных операций», — сказал министр Сухопутных войск США Райан Маккарти.