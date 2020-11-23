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Армия США объединит европейское командование с африканским

Ведомости

Армия США заявила об объединении европейского и африканского командований, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение африканского командования.

Командующим новой структуры станет ныне возглавляющий Сухопутные войска США в Европе генерал Кристофер Кавали.

«Это объединение повысит глобальную и региональную готовность и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии. Новая структура повысит эффективность управления и контроля, гибкость и возможности проведения масштабных, совместных и комбинированных операций», — сказал министр Сухопутных войск США Райан Маккарти.

Согласно сообщению, новая структура получит название US Army Europe and Africa (USAREUR-AF). Создание единого центра управления на двух взаимосвязанных театрах военных действий повысит оперативность реализации принимаемых решений и ускорит реагирование на чрезвычайные региональные и глобальные ситуации, отметили американские военные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных