В Азербайджане завели дело о геноциде на экс-главу Минобороны Армении
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и депортациях мирного населения против экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ведомство.
Оганяна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 103 (геноцид) и 107 (депортация или вынужденное переселение населения) УК Азербайджана. Бакинский военный суд назначил ему заочный арест и объявил в международный розыск. Соответствующий запрос был направлен в Интерпол, ответ пока не получен.
Оганян будет арестован, как только окажется на территории Азербайджана, отмечается в сообщении.
Оганян возглавлял Минобороны Армении с 2008 по 2016 гг. В конце 1980-х-начале 1990-х гг. служил в 366 мотострелковом полку Советской Армии, дислоцированном в Карабахе. С распадом СССР и началом Карабахской войны 366 полк, который должен был быть выведен в Россию, оказался в центре армяно-азербайджанского противостояния, часть его личного состава армянской национальности вступила в боевые действия на стороне непризнанной нагорно-карабахской республики (НКР).
Баку считает Оганяна, командовавшего одним из батальонов 366-го полка, одним из организаторов массовых убийств гражданского населения. Сам Оганян после этого инцидента занимал ряд командных постов в армии НКР и Армении.