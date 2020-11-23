В Азербайджане завели дело о геноциде на экс-главу Минобороны Армении

Оганян возглавлял Минобороны Армении с 2008 по 2016 гг. В конце 1980-х-начале 1990-х гг. служил в 366 мотострелковом полку Советской Армии, дислоцированном в Карабахе. С распадом СССР и началом Карабахской войны 366 полк, который должен был быть выведен в Россию, оказался в центре армяно-азербайджанского противостояния, часть его личного состава армянской национальности вступила в боевые действия на стороне непризнанной нагорно-карабахской республики (НКР).