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В Азербайджане завели дело о геноциде на экс-главу Минобороны Армении

Ведомости

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о геноциде и депортациях мирного населения против экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ведомство.

Оганяна подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 103 (геноцид) и 107 (депортация или вынужденное переселение населения) УК Азербайджана. Бакинский военный суд назначил ему заочный арест и объявил в международный розыск. Соответствующий запрос был направлен в Интерпол, ответ пока не получен.

Оганян будет арестован, как только окажется на территории Азербайджана, отмечается в сообщении.

Оганян возглавлял Минобороны Армении с 2008 по 2016 гг. В конце 1980-х-начале 1990-х гг. служил в 366 мотострелковом полку Советской Армии, дислоцированном в Карабахе. С распадом СССР и началом Карабахской войны 366 полк, который должен был быть выведен в Россию, оказался в центре армяно-азербайджанского противостояния, часть его личного состава армянской национальности вступила в боевые действия на стороне непризнанной нагорно-карабахской республики (НКР).

Баку считает Оганяна, командовавшего одним из батальонов 366-го полка, одним из организаторов массовых убийств гражданского населения. Сам Оганян после этого инцидента занимал ряд командных постов в армии НКР и Армении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных