Журналист «Белсата» арестован на 15 суток за участие в протестах в Минске

Как уточняет Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), на суде Ильяш рассказал, что перед задержанием неизвестные конфисковали находящуюся в его квартире технику, при этом предъявив постановление об изъятии техники его жены. Когда журналиста забрали в Центральное РУВД под предлогом дачи показаний по делу жены, ему предъявили протокол о правонарушении. Во время заседания суда адвокат Ильяша заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд избрал меру пресечения в виде ареста.