Журналист «Белсата» арестован на 15 суток за участие в протестах в Минске
Минский суд арестовал на 15 суток корреспондента польского телеканала «Белсат», вещающего на белорусском языке, Игоря Ильяша за участие в протестах, сообщает телеканал в своем Telegram-канале.
«Суд приговорил журналиста "Белсата" Игоря Ильяша к 15 суткам за участие в пикете 26 октября», — говорится в сообщении.
Как уточняет Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), на суде Ильяш рассказал, что перед задержанием неизвестные конфисковали находящуюся в его квартире технику, при этом предъявив постановление об изъятии техники его жены. Когда журналиста забрали в Центральное РУВД под предлогом дачи показаний по делу жены, ему предъявили протокол о правонарушении. Во время заседания суда адвокат Ильяша заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Игорь Ильяш является мужем журналистки Екатерины Андреевой, которая фигурирует в уголовном деле об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 20 января 2021 г.