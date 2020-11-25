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Журналист «Белсата» арестован на 15 суток за участие в протестах в Минске

Ведомости

Минский суд арестовал на 15 суток корреспондента польского телеканала «Белсат», вещающего на белорусском языке, Игоря Ильяша за участие в протестах, сообщает телеканал в своем Telegram-канале.

«Суд приговорил журналиста "Белсата" Игоря Ильяша к 15 суткам за участие в пикете 26 октября», — говорится в сообщении.

Как уточняет Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), на суде Ильяш рассказал, что перед задержанием неизвестные конфисковали находящуюся в его квартире технику, при этом предъявив постановление об изъятии техники его жены. Когда журналиста забрали в Центральное РУВД под предлогом дачи показаний по делу жены, ему предъявили протокол о правонарушении. Во время заседания суда адвокат Ильяша заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Игорь Ильяш является мужем журналистки Екатерины Андреевой, которая фигурирует в уголовном деле об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 20 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных