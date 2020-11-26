Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Бывшего вице-мэра Евпатории задержали по подозрению в получении взятки

Ведомости

В Крыму задержали бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой в СКР по Крыму и Севастополю. Он уволился из администрации города несколько дней назад, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Как пишет издание, Вавренюк уже дает показания, а в администрации прошла выемка документов. 

«Весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строения. Взамен им была утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время подозреваемый подписал постановление в интересах взяткодателя»,— сказали изданию в СКР. 

Кроме того, следствие выясняет, на каких основаниях супруга Вавренюка была признана малоимущей и получила квартиру за счет муниципального бюджета. По данному факту решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

С 2004 по 2010 гг. Кирилл Вавренюк работал в органах прокуратуры Крыма. С 2010 по 2014 гг. занимал пост прокурора Евпатории. В должности заместителя главы администрации Евпатории работал с мая 2017 г.

30 октября Железнодорожный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Он был задержан в апреле 2019 г. после обысков в здании городской администрации и у него дома. Он руководил администрацией Евпатории с ноября 2014 г. 2 апреля 2019 г. он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как уточнял «Интерфакс», Макаревич — отец гражданской жены Филонова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных