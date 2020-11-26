Бывшего вице-мэра Евпатории задержали по подозрению в получении взятки
В Крыму задержали бывшего вице-мэра Евпатории Кирилла Вавренюка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой в СКР по Крыму и Севастополю. Он уволился из администрации города несколько дней назад, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как пишет издание, Вавренюк уже дает показания, а в администрации прошла выемка документов.
«Весной 2018 года он получил через посредника взятку в виде объекта капитального строения. Взамен им была утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время подозреваемый подписал постановление в интересах взяткодателя»,— сказали изданию в СКР.
Кроме того, следствие выясняет, на каких основаниях супруга Вавренюка была признана малоимущей и получила квартиру за счет муниципального бюджета. По данному факту решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.
С 2004 по 2010 гг. Кирилл Вавренюк работал в органах прокуратуры Крыма. С 2010 по 2014 гг. занимал пост прокурора Евпатории. В должности заместителя главы администрации Евпатории работал с мая 2017 г.
30 октября Железнодорожный суд Симферополя приговорил бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Он был задержан в апреле 2019 г. после обысков в здании городской администрации и у него дома. Он руководил администрацией Евпатории с ноября 2014 г. 2 апреля 2019 г. он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как уточнял «Интерфакс», Макаревич — отец гражданской жены Филонова.