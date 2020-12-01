Алиев предложил создать новый Лачинский коридор для связи Армении и Карабаха

Азербайджанский лидер также отметил, что в соглашении от 9 ноября идет речь о создании безопасного транспортного коридора между Нахичеванской автономной республикой, и основной территорией Азербайджана, от которого регион отделен полоской армянской территории. Алиев подчеркнул, что этот пункт был добавлен по его инициативе. «Так что это значит? Значит, коридоров должно быть два. При необходимости коридора должно быть два. Этот, это наше историческое достижение. Мы выводим Нахичевань из блокады и одновременно открываем новый транспортный коридор», — сказал Алиев.