Алиев предложил создать новый Лачинский коридор для связи Армении и Карабаха
Для связи Армении и Нагорного Карабаха стоит создать новый Лачинский транспортный коридор, так как на нынешней его трассе находится город Лачин, центр одноименного района, передаваемого под контроль Баку. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации, которое опубликовано телеканалом «АзТВ».
По словам Алиева, во время трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху в канун соглашений 9 ноября он заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что город Лачин «должен вернуться к ним». «Поэтому предлагаем построить новый коридор. Разработать и построить новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Здесь же указано время — на 3 года. Но я думаю, мы сможем это сделать раньше», — сказал Алиев.
Азербайджанский лидер также отметил, что в соглашении от 9 ноября идет речь о создании безопасного транспортного коридора между Нахичеванской автономной республикой, и основной территорией Азербайджана, от которого регион отделен полоской армянской территории. Алиев подчеркнул, что этот пункт был добавлен по его инициативе. «Так что это значит? Значит, коридоров должно быть два. При необходимости коридора должно быть два. Этот, это наше историческое достижение. Мы выводим Нахичевань из блокады и одновременно открываем новый транспортный коридор», — сказал Алиев.
Он отметил, что Армения может получить выгоду от потоков грузов, которые могли бы пройти через ее территорию севера на юг. Алиев добавил, что уже ведет переговоры с РЖД, которой принадлежит Армянская железная дорога, о развитии транспортных коридоров в Закавказье.
Ранее сегодня стало известно, что азербайджанские войска в ночь на 1 декабря вошли в последний из передаваемых Баку районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — Лачинский. В то же время по территории этого района проходит связывающий НКР с Арменией Лачинский коридор, который, согласно договоренностям от 9 ноября, взяли под охрану российские миротворцы. Азербайджанская армия уже вошла в остальные районы вокруг НКР — Кельбаджарский и Агдамский. Кроме того, под контролем Баку остался занятый во время боев октября-ноября юг Карабаха и город Шуша.
По соглашениям от 9 ноября Армения выводит свои войска из Карабаха. Российские миротворцы в течение пяти лет контролируют соблюдение режима перемирия на новой линии соприкосновения между непризнанной НКР и азербайджанскими войсками. Присутствие миротворцев может быть автоматически продлено еще на пять лет.