В Кремле прокомментировали влияние мнения несистемной оппозиции на решения Путина
Президент России Владимир Путин не учитывает мнение несистемной оппозиции, в том числе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, при принятии решений и не принимает решений назло или в противовес оппозиционерам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство «РИА Новости».
«Нет, эти позиции не учитываются», — заявил Песков, отвечая на вопрос, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии президентом каких-то решений.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что московские следователи проверят высказывание Навального в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к насильственному изменению конституционного строя в России.