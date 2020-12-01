В Кремле прокомментировали влияние мнения несистемной оппозиции на решения Путина

Президент России Владимир Путин не учитывает мнение несистемной оппозиции, в том числе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, при принятии решений и не принимает решений назло или в противовес оппозиционерам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство «РИА Новости».