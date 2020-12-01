Алиев предложил Франции передать Марсель армянам

27 сентября в Карабахе возобновилась война между азербайджанскими и армянскими силами. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, армия Армении выводится из региона, а сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором. Для его охраны, а также контроля соблюдения перемирия на новой лини соприкосновения, в регион введены на пять лет 2 000 российских миротворцев.