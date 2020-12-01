Алиев предложил Франции передать Марсель армянам
Франция может переименовать и передать Марсель армянам, если она настолько им симпатизирует, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, комментируя резолюцию французского сената с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Текст опубликован телеканалом «АзТВ».
Азербайджанский лидер раскритиковал Париж, который является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, за бездеятельность в последние 28 лет. Сейчас французские политики, по его мнению, пытаются дестабилизировать начавшийся процесс урегулирования. «Сенат Франции принимает резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Если они вам нравятся, отдайте им Марсель, измените его название, дайте им второе государство там», — заявил Алиев.
Он подчеркнул, что призывы создать на азербайджанской территории армянское государство «не укладывается ни в логику, ни в справедливость». «Страны, находящиеся за тысячи миль от армян сейчас принимают законы, и парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет к нашему вопросу французский парламент?», — сказал Алиев.
25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В поддержку документа выступили 305 сенаторов, против — один. В то же время французское правительство не стало предпринимать никаких заявлений по поводу признания независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Населенный армянами Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус, в том числе поддерживающая его Армения. По результатам Карабахской войны 1991-1994 г., окончившегося перемирием, НКР получила фактическую независимость от Баку, присоединив ряд населенных азербайджанцами территорий.
27 сентября в Карабахе возобновилась война между азербайджанскими и армянскими силами. 9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, армия Армении выводится из региона, а сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором. Для его охраны, а также контроля соблюдения перемирия на новой лини соприкосновения, в регион введены на пять лет 2 000 российских миротворцев.