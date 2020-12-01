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Додон рекомендовал Санду осторожнее высказываться про Приднестровье

Ведомости

Высокопоставленные лица и чиновники должны быть осторожнее в своих высказываниях, чтобы избежать конфликта, написал действующий президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook, комментируя высказывания избранного президента Майи Санду по Приднестровью.

«В ходе дискуссии депутаты-социалисты выразили озабоченность нагнетанием ситуации в отношении левобережья Днестра. Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны», — написал он, рассказывая об итогах заседания парламентской фракции партии социалистов Молдавии.

Додон уже выражал свое мнение относительно позиции Санду по приднестровскому вопросу. Так, он назвал «серьезной ошибкой» ее требование полностью вывести с территории российских миротворцев.

ЦИК Молдавии объявил Санду победительницей президентских выборов 20 ноября. После этого она неоднократно комментировала ситуацию, сложившуюся в Приднестровье, и открыто выступала за вывод оттуда российских войск. Она также предложила заменить миротворцев из России гражданской миссией под эгидой ОБСЕ. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что высказывания Санду направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы в Приднестровье. Кроме того, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования избранного президента Молдавии «достаточно безответственным» и подчеркнул, что они вряд ли могут быть выполнены.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г., республика начала проводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

Ранее по теме: Лавров ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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