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Лавров ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Ведомости

Россия вряд ли сможет принять «достаточно безответственное» требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс». 

«Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт», — сказал Лавров на пресс-конференции. 

Он отметил, что добрые отношения нового президента с любой страной предполагают учет взаимных интересов и ранее достигнутых договоренностей.

Глава российского МИД напомнил, что миротворцы находятся в зоне, где раньше был конфликт, в соответствии с решениями, одобренными ОБСЕ, и поддерживают стабильность в этом регионе.

Ранее Санду выступила за вывод оперативной группы войск России из Приднестровья и предложила заменить российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ. Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на конструктивный диалог с Молдавией по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

Ранее по теме: Песков ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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