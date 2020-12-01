Лавров ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья
Россия вряд ли сможет принять «достаточно безответственное» требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
«Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Он отметил, что добрые отношения нового президента с любой страной предполагают учет взаимных интересов и ранее достигнутых договоренностей.
Глава российского МИД напомнил, что миротворцы находятся в зоне, где раньше был конфликт, в соответствии с решениями, одобренными ОБСЕ, и поддерживают стабильность в этом регионе.
Ранее Санду выступила за вывод оперативной группы войск России из Приднестровья и предложила заменить российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ. Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на конструктивный диалог с Молдавией по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье.
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.