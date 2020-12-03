В США пообещали не признавать Крым российским
Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.
«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — сказал он на министерской онлайн-встрече ОБСЕ.
По словам замглавы Госдепа, действия Москвы на Украине якобы нарушают международное право, в целом со стороны России продолжается «агрессия».
Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.