КС Молдавии приостановил решение об ограничении полномочий президента

Ранее парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента страны СИБ и передал контроль над ней национальному заксобранию, то есть себе. Аргументом в пользу таких изменений стало двойное гражданство избранного президента страны Майи Санду: кроме молдавского у нее есть и румынский паспорт.