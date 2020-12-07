КС Молдавии приостановил решение об ограничении полномочий президента
Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о выводе из-под контроля президента страны Службы информации и безопасности (СИБ) и передачи его парламенту.
Своим решением Конституционный суд приказал приостановить действие Закона No. 218 от 3 декабря 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся подчинения СИБ президенту Молдавии, сообщает пресс-служба суда. Как говорится в судебном решении, одним из аргументов стали «неизбежные и непоправимые негативные последствия» в случае изменения подотчетности службы.
Ранее парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента страны СИБ и передал контроль над ней национальному заксобранию, то есть себе. Аргументом в пользу таких изменений стало двойное гражданство избранного президента страны Майи Санду: кроме молдавского у нее есть и румынский паспорт.
Санду, в свою очередь, призвала действующее правительство Игоря Додона уйти досрочно в отставку, чтобы стал возможен роспуск парламента. Она заявила, что нынешний состав национального заксобрания «нарушает конституцию» и «грабит страну».
Санду победила на президентских выборах в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства, выступавший на выборах от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.