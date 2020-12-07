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Германия высказалась о призывах США заморозить «Северный поток — 2»

Ведомости

Германия считает несовместимыми с международным правом экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока — 2» и отвергает призывы США заморозить строительство этого трубопровода, заявила в ходе брифинга представительница министерства энергетики Германии Анна Софи Айхлер.

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что основная цель «Северного потока — 2» — «обойти Украину и расколоть» Европу, поэтому членам Евросоюза, включая Германию, нужно наложить мораторий на строительство газопровода. Куинвилл добавила, что тем самым Европа показала бы свое нежелание «терпеть поведение» России.

Представитель МИД Мария Захарова в ответ на это написала в Facebook о намерении призвать Вашингтон «играть по правилам». Она отметила, что российские трубопроводы по любым направлениям всегда вызывают у США «политическую агрессию и незаконное противодействие».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных