Германия высказалась о призывах США заморозить «Северный поток — 2»
Германия считает несовместимыми с международным правом экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока — 2» и отвергает призывы США заморозить строительство этого трубопровода, заявила в ходе брифинга представительница министерства энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что основная цель «Северного потока — 2» — «обойти Украину и расколоть» Европу, поэтому членам Евросоюза, включая Германию, нужно наложить мораторий на строительство газопровода. Куинвилл добавила, что тем самым Европа показала бы свое нежелание «терпеть поведение» России.
Представитель МИД Мария Захарова в ответ на это написала в Facebook о намерении призвать Вашингтон «играть по правилам». Она отметила, что российские трубопроводы по любым направлениям всегда вызывают у США «политическую агрессию и незаконное противодействие».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. В отношении него уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г.