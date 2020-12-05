В Германии назвали судно-трубоукладчик «Северного потока – 2»
Укладкой труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии займется якорный трубоукладчик «Фортуна», пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ.
Судно будет проводить подводные операции южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря. В настоящий момент «Фортуна» находится в немецком порту Висмар.
Ранее Конгресс США согласовал новые санкции против строительства газопровода, которые вошли в проект оборонного бюджета страны на 2021 г. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. В Еврокомиссии выступили с осуждением ужесточения санкций.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.