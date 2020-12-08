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РБК узнал о планах расформировать основанный Кудриным фонд «Диалог»

Ведомости

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным, переформируют после Нового года, сообщил РБК со ссылкой на три источника, близких к фонду.

Фонд «Диалог» осуществляет «научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу», финансирует программы Комитета гражданских инициатив (КГИ) и ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

В пресс-службе Комитета гражданских инициатив изданию сообщили, что скоро пройдет реорганизация фонда «Диалог» — он не сохранится в нынешнем виде. Общероссийский гражданский форум и национальная премия «Гражданская инициатива» будут развиваться самостоятельно, в работе КГИ изменений не будет. Часть сотрудников «Диалога» могут перейти в другие НКО, основанные Кудриным.

Источники РБК уточнили, что также давно обсуждается расформирование КГИ. «Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета. Кудрину сейчас не нужна такая политическая активность», — отметил один из источников. Собеседники издания также сообщили, что Общероссийский гражданский форум продолжит работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных