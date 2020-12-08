РБК узнал о планах расформировать основанный Кудриным фонд «Диалог»

Источники РБК уточнили, что также давно обсуждается расформирование КГИ. «Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, из КГИ ушел экономист Евгений Гонтмахер, а он вел около трети всех проектов комитета. Кудрину сейчас не нужна такая политическая активность», — отметил один из источников. Собеседники издания также сообщили, что Общероссийский гражданский форум продолжит работу.