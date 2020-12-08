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Песков рассказал о мыслях о завещании во время болезни COVID-19

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задумывался о завещании во время болезни коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1». 

«Ощущение очень странные от болезни в целом», — сказал он в интервью (цитата по «РИА Новости»). На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: «Были такие мысли».

12 мая стало известно, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После болезни Песков заявил, что не будет делать прививку от коронавируса. 

«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», — сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — подчеркнул он.

Ранее по теме: В Москве началась вакцинация от коронавируса. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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