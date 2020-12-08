Песков рассказал о мыслях о завещании во время болезни COVID-19

«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», — сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — подчеркнул он.