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Лукашенко ждет реакции России на действия МОК

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает реакции России на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее запретил ему и его сыну Виктору ринимать участие в своих мероприятиях в качестве членов белорусского олимпийского комитета, сообщает «БелТА».

Как отмечает агентство, глава республики напомнил о принятом в 2016 году решении МОК по отстранению Параолимпийского комитета России от участия в соревнованиях в Бразилии.

«Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками одной из больниц республики. По его словам, Минску необходимо обратиться в суд по поводу решения МОК.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. — Прим. "БелТА") и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?!», — добавил он.

7 декабря МОК принял решение об отстранении членов исполнительного совета Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от всех мероприятий, включая Олимпийские игры. Ограничения будут действовать как минимум до февраля 2021 г., когда назначены выборы руководства НОК.

Ранее персональные санкции против Лукашенко, его сына Виктора, а также более чем 50 высокопоставленных белорусских чиновников ввел Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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