Лукашенко ждет реакции России на действия МОК

«Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули "фас", и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками одной из больниц республики. По его словам, Минску необходимо обратиться в суд по поводу решения МОК.