Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года
Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2024 г. приостановку компенсации по сбережениям, помещенным во вклады Сбербанка в период до 20 июня 1991 г. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г.
Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Как сообщает ТАСС, при переводе всех гарантированных сбережений в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 г. составляет 48,14 трлн руб., в 2022 г. — 50,10 трлн руб., в 2023 г. — 52,10 трлн руб.
Агентство отмечает, что приостановка компенсаций продлевалась ежегодно с 2003 года из-за того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства.
Кроме того, в стране отсутствуют финансовые источники для полной компенсации советских вкладов.