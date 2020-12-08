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Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2024 г. приостановку компенсации по сбережениям, помещенным во вклады Сбербанка в период до 20 июня 1991 г. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г.

Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Как сообщает ТАСС, при переводе всех гарантированных сбережений в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 г. составляет 48,14 трлн руб., в 2022 г. — 50,10 трлн руб., в 2023 г. — 52,10 трлн руб.

Агентство отмечает, что приостановка компенсаций продлевалась ежегодно с 2003 года из-за того, что правительство не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства государства.

Кроме того, в стране отсутствуют финансовые источники для полной компенсации советских вкладов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных