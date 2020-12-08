Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2024 года

Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Как сообщает ТАСС, при переводе всех гарантированных сбережений в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2021 г. составляет 48,14 трлн руб., в 2022 г. — 50,10 трлн руб., в 2023 г. — 52,10 трлн руб.