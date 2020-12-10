Российский флот проведет учения с НАТО впервые за десять лет
ВМФ России проведет учения с США, Великобританией, Китаем и другими странами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. Совместные маневры российских кораблей с силами НАТО произойдет впервые за десять лет.
«В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», — говорится в сообщении Черноморского флота.
Российскую сторону на учениях «АМАН-2021» в акватории пакистанского города Карачи представят несколько кораблей, в том числе фрегат и патрульное судно, а также подразделения морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
До этого корабли российского флота участвовали в совместных с кораблями Североатлантического альянса учениях в 2011 году. Тогда маневры прошли у берегов Испании.