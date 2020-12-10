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Российский флот проведет учения с НАТО впервые за десять лет

Ведомости

ВМФ России проведет учения с США, Великобританией, Китаем и другими странами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. Совместные маневры российских кораблей с силами НАТО произойдет впервые за десять лет.

«В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», — говорится в сообщении Черноморского флота.

Российскую сторону на учениях «АМАН-2021» в акватории пакистанского города Карачи представят несколько кораблей, в том числе фрегат и патрульное судно, а также подразделения морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.

До этого корабли российского флота участвовали в совместных с кораблями Североатлантического альянса учениях в 2011 году. Тогда маневры прошли у берегов Испании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных