Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному

«Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве — и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой — требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет», — сказал Гайр. Посол отметил, что такой же срок нужен Москве для ответа на запросы Берлина.