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Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному

Ведомости

Ответ на запросы Генпрокуратуры России по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, согласно международному праву, требует от нескольких месяцев до двух лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра. 

«Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве — и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой — требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет», — сказал Гайр. Посол отметил, что такой же срок нужен Москве для ответа на запросы Берлина. 

Фон Гайр добавил, что Германия «ни в коем случае не отказывалась отвечать» на запросы Москвы о правовой помощи по делу Навального. Запросы Генпрокуратуры были приняты, федеральное правительство передало их в министерство юстиции. «Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи», — пояснил посол.

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.

Генпрокуратура направила Берлину четыре запроса о правовой помощи по делу Навального. 6 ноября ведомство сообщило, что получило ответ от компетентных органов Германии по расследованию факта госпитализации Навального, однако Берлин не ответил ни на один поставленный Россией вопрос. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных