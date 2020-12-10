Немецкий посол назвал сроки ответа на обращение России по Навальному
Ответ на запросы Генпрокуратуры России по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, согласно международному праву, требует от нескольких месяцев до двух лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра.
«Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве — и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой — требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет», — сказал Гайр. Посол отметил, что такой же срок нужен Москве для ответа на запросы Берлина.
Фон Гайр добавил, что Германия «ни в коем случае не отказывалась отвечать» на запросы Москвы о правовой помощи по делу Навального. Запросы Генпрокуратуры были приняты, федеральное правительство передало их в министерство юстиции. «Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи», — пояснил посол.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.
Генпрокуратура направила Берлину четыре запроса о правовой помощи по делу Навального. 6 ноября ведомство сообщило, что получило ответ от компетентных органов Германии по расследованию факта госпитализации Навального, однако Берлин не ответил ни на один поставленный Россией вопрос.