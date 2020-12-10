США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат»
Минфин США ввел санкции против пяти человек и шести юрлиц, включая футбольный клуб «Ахмат», связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в рамках «Акта Магнитского», сообщает ведомство.
«Помимо Кадырова, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) установил следующие шесть компаний, зарегистрированные в России, которые продолжают приносить Кадырову гордость и значительную прибыль», — говорится в сообщении ведомства,
В санкционный список попали промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам, бойцовский клуб ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонд Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» самим Кадыровым или Фондом Ахмата Кадырова.
Также санкции США вводятся в отношении Вахита Усмаева, заместителя премьер-министра Чечни, Тимура Дугазаева, представителя Кадырова в Европе, Зияда Сабсаби, представителя Кадырова, Даниила Мартынова, советника Кадырова по личной безопасности, а также Сатиша Семара, тренера Кадырова. Все эти лица американскими властями считаются «действующими в интересах или от имени» главы Чечни, а Семар обвиняется Вашингтоном в том, что «оказывал материальную помощь, спонсировал или предоставлял финансовую, материальную или технологическую поддержку, или товары и услуги в поддержку Кадырова».
Эти санкции, равно как ряд ограничений в отношении граждан Йемена и других стран, приурочены Минфином США ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания. Соответствующий документ был принят в США в декабре 2012 г. как закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Позже он стал применяться и по другим случаям, где, по мнению властей США, имело место нарушение прав человека. Список регулярно пополняется.
Кроме того, в июле 2020 г. Кадыров, его супруга Медни, а также дочери Айшат и Хадижат попали в санкционный список Госдепа США: им запрещен въезд на американскую территорию.