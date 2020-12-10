США ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат»

Минфин США ввел санкции в отношении Кадырова в декабре 2017 г. Глава Чечни попал в «список Магнитского» за якобы систематические нарушения прав человека на территории Чечни, в частности, пытки, убийства и незаконные задержания. Соответствующий документ был принят в США в декабре 2012 г. как закон о санкциях против лиц, причастных к гибели аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Позже он стал применяться и по другим случаям, где, по мнению властей США, имело место нарушение прав человека. Список регулярно пополняется.