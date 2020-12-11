Организаторы авиасалона МАКС-2021 не будут его отменять из-за коронавируса
Международный авиационно-космический салон МАКС состоится в 2021 г. с 20 по 25 июля, следует из сообщения организаторов.
«Проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты», — говорится в сообщении.
Регистрация участников, начавшаяся в середине октября, «идёт высокими темпами», уточняют организаторы: «Спустя две недели после начала регистрации участников выставки было получено более 70 заявок, за неполные два месяца их количество превысило 110».
Среди подтвердивших участие в салоне: холдинг «Вертолеты России», «Объединенная двигателестроительная корпорация», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», госкорпорация «Роскосмос», Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Московский авиационный институт, Уральский завод гражданской авиации, компании «Кронштадт» и другие.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а также крупнейший авиасалон в Ле Бурже.