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Организаторы авиасалона МАКС-2021 не будут его отменять из-за коронавируса

Ведомости

Международный авиационно-космический салон МАКС состоится в 2021 г. с 20 по 25 июля, следует из сообщения организаторов.

«Проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты», — говорится в сообщении.

Регистрация участников, начавшаяся в середине октября, «идёт высокими темпами», уточняют организаторы: «Спустя две недели после начала регистрации участников выставки было получено более 70 заявок, за неполные два месяца их количество превысило 110».

Среди подтвердивших участие в салоне: холдинг «Вертолеты России», «Объединенная двигателестроительная корпорация», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», госкорпорация «Роскосмос», Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Московский авиационный институт, Уральский завод гражданской авиации, компании «Кронштадт» и другие. 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а также крупнейший авиасалон в Ле Бурже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных