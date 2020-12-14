«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии двух консульств США в России
Власти США планируют пересмотреть условия работы своих дипломатов в России и могут полностью закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
В марте в условиях распространения коронавирусной инфекции генконсульство США во Владивостоке приостановило работу. Тогда дипломаты объяснили это решение заботой о здоровье сотрудников и обещали восстановить работу, как только эпидемиологическая обстановка улучшится. Но итоге в Госдепартаменте решили, что в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, пишет «Коммерсантъ». У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии, пишут «РИА Новости».
Американское консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работают посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине.
12 декабря о закрытии до конца года объявило генконсульство России в Нью-Йорке. В ведомстве объяснили такое решение ухудшением эпидемиологической обстановки.
США сократили визовое обслуживание и число дипломатов в России еще несколько лет назад. В конце декабря 2016 г. произошло самое массовое со времен холодной войны одномоментное выдворение из США российских дипломатов: в ответ на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию персонами нон грата были объявлены 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.
Москва потребовала сократить штат американской дипмиссии до 455 человек, а также запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в ответ на поддержку конгрессом новых антироссийских санкций. После этого в США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско и консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Кроме того, в марте 2018 г. США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Это объяснялось солидарностью с Великобританией, расследующей дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и подозревающей в этом Россию.