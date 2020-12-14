«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии двух консульств США в России

В марте в условиях распространения коронавирусной инфекции генконсульство США во Владивостоке приостановило работу. Тогда дипломаты объяснили это решение заботой о здоровье сотрудников и обещали восстановить работу, как только эпидемиологическая обстановка улучшится. Но итоге в Госдепартаменте решили, что в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, пишет «Коммерсантъ». У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии, пишут «РИА Новости».