С космодрома Плесецк запустили ракету «Ангара-А5»
Второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» прошел в Архангельской области с космодрома Плесецк, говорится на сайте «Роскосмоса».
Ракета стартовала в 8:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.
Через 12 минут орбитальный блок, состоящий из разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки, отделился от третьей ступени. Далее его выведет на целевую орбиту двигательная установка разгонного блока «Бриз-М».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на запуск ракеты эмоционально. «Она летает, черт возьми!!!», — написал он в Twitter.
Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева.
Космический ракетный комплекс «Ангара» включает в свой состав семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, позволяющих выводить до 37,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту, отмечается на сайте «Роскосмоса». В ракетах этого семейства не используются токсичные ракетные топлива на основе гептила, что позволяет значительно повысить его показатели экологической безопасности.