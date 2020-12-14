В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете
В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях. Автором инициативы является первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Документ зарегистрирован на сайте нижней палаты.
Законопроект предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). В частности, документ объясняет понятие «клевета» и уточняет наказание за клевету в интернете, СМИ и публичном выступлении. Согласно законопроекту, в названных случаях наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Документ также уточняет наказание за клевету с использованием служебного положения. За это предполагается штраф в размере до 2 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. Кроме штрафа осужденного могут приговорить к обязательным работам на срок до 320 часов либо принудительным работам на срок до трех лет, либо аресту на срок до четырех месяцев, либо к лишению свободы на срок до трех лет.
Законопроект также предусматривает наказания за следующие виды клеветы: клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, клевету с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.