В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). В частности, документ объясняет понятие «клевета» и уточняет наказание за клевету в интернете, СМИ и публичном выступлении. Согласно законопроекту, в названных случаях наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.