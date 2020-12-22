Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

Согласно ранее действовавшему федеральному закону от 2001 г., экс-президент уже обладал неприкосновенностью, в том числе от ареста и обыска. Лишиться ее он мог в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Соответствующее представление в Госдуму мог направить председатель Следственного комитета. Решение о лишении иммунитета до настоящего момента могла принять Госдума, а утвердить его в течение трех месяцев — Совфед.