Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за бывшим президентам и членами их семей личную неприкосновенность. Документ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, решение о лишении неприкосновенности бывшего главы государства может принять только Совет Федерации после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом. Озвученная ранее цель этого закона — приведение законодательства в соответствии с принятыми в июле поправками к Конституции.
Согласно ранее действовавшему федеральному закону от 2001 г., экс-президент уже обладал неприкосновенностью, в том числе от ареста и обыска. Лишиться ее он мог в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Соответствующее представление в Госдуму мог направить председатель Следственного комитета. Решение о лишении иммунитета до настоящего момента могла принять Госдума, а утвердить его в течение трех месяцев — Совфед.
Ранее Путин подписал еще один закон во исполнение поправок в Конституцию. Он дает возможность экс-президентам становиться пожизненными сенаторами с правом отказаться от такой должности. Кроме бывшего главы государства пожизненное место в Совфеде будут также давать тем, кто обладает выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.