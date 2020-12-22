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Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за бывшим президентам и членами их семей личную неприкосновенность. Документ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, решение о лишении неприкосновенности бывшего главы государства может принять только Совет Федерации после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом. Озвученная ранее цель этого закона — приведение законодательства в соответствии с принятыми в июле поправками к Конституции.

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Согласно ранее действовавшему федеральному закону от 2001 г., экс-президент уже обладал неприкосновенностью, в том числе от ареста и обыска. Лишиться ее он мог в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Соответствующее представление в Госдуму мог направить председатель Следственного комитета. Решение о лишении иммунитета до настоящего момента могла принять Госдума, а утвердить его в течение трех месяцев — Совфед.

Ранее Путин подписал еще один закон во исполнение поправок в Конституцию. Он дает возможность экс-президентам становиться пожизненными сенаторами с правом отказаться от такой должности. Кроме бывшего главы государства пожизненное место в Совфеде будут также давать тем, кто обладает выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.

Ранее по теме: Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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