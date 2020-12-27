Американский посол отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной

В июне Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему якобы передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.