Американский посол отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной
Посол США в Москве Джон Салливан благодарен МИД России за предложение привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», однако не хотел бы использовать дозу препарата, предназначенную для российского гражданина. Об этом сообщила в Twitter пресс-атташе посольства США Ребекка Росс.
«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы использовать дозу вакцины "Спутник V", предназначенную для гражданина России», — сообщила она.
Росс отметила, что в США уже разработали две вакцины, которые начали использовать для вакцинации жителей Великобритании, стран Евросоюза и Латинской Америки.
Пресс-атташе также добавила, что лучшим подарком для американских дипломатов стало бы незамедлительное освобождение осужденных американцев Пола Уитана и Тревора Рида.
В июне Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему якобы передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Тревор Рид был осужден в августе к девяти годам за за применение насилия к полицейскому в Москве.
МИД России накануне посоветовал послу США в Москве Джону Салливану привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало письмо американского дипломата Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «вел себя хорошо, носил маску и соблюдал социальную дистанцию». Посол попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.