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Американский посол отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной

Ведомости

Посол США в Москве Джон Салливан благодарен МИД России за предложение привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», однако не хотел бы использовать дозу препарата, предназначенную для российского гражданина. Об этом сообщила в Twitter пресс-атташе посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы использовать дозу вакцины "Спутник V", предназначенную для гражданина России», — сообщила она.

Росс отметила, что в США уже разработали две вакцины, которые начали использовать для вакцинации жителей Великобритании, стран Евросоюза и Латинской Америки.

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Пресс-атташе также добавила, что лучшим подарком для американских дипломатов стало бы незамедлительное освобождение осужденных американцев Пола Уитана и Тревора Рида.

В июне Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему якобы передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.

Тревор Рид был осужден в августе к девяти годам за за применение насилия к полицейскому в Москве.

МИД России накануне посоветовал послу США в Москве Джону Салливану привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало письмо американского дипломата Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «вел себя хорошо, носил маску и соблюдал социальную дистанцию». Посол попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных