Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

В Минске начались первые воскресные протесты 2021 года

Ведомости

В столице Белоруссии начались первые в этом году акции протеста оппозиции, сообщает Onliner. На опубликованных изданием роликах видно, что люди вышли на улицы в своих микрорайонах с бело-красными флагами.

Участники акций скандируют: «Не забудем, не простим», «Жыве, Беларусь», «Верим! Можем! Победим!» Как уточняет СМИ, в микрорайоне Зеленый Луг в Минске против властей выступают порядка 100 человек. Протестуют также жители Сухарево, Чижовки, Захарова – Пулихова, Лошицы, Спортивного.

Кроме того, акции прошли возле факультета журналистики Белорусского государственного университета. Собравшиеся стояли с плакатами: «Free Press Club», «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний» и «15 уголовных дел».

В то же время в минском спальном районе Уручье собрались провластные демонстранты, уточняет Onliner. Они вышли с красно-зелеными флагами Белоруссии и кричали: «Живе Беларусь!».

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда там состоялись выборы президента. Сторонники оппозиции требуют отставки действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская назвала выборы сфальсифицированными. Ее поддержали страны Евросоюза и США, не признавшие легитимность правления Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко назвал своими главными недостатками честность и открытость

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных