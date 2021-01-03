В Минске начались первые воскресные протесты 2021 года
В столице Белоруссии начались первые в этом году акции протеста оппозиции, сообщает Onliner. На опубликованных изданием роликах видно, что люди вышли на улицы в своих микрорайонах с бело-красными флагами.
Участники акций скандируют: «Не забудем, не простим», «Жыве, Беларусь», «Верим! Можем! Победим!» Как уточняет СМИ, в микрорайоне Зеленый Луг в Минске против властей выступают порядка 100 человек. Протестуют также жители Сухарево, Чижовки, Захарова – Пулихова, Лошицы, Спортивного.
Кроме того, акции прошли возле факультета журналистики Белорусского государственного университета. Собравшиеся стояли с плакатами: «Free Press Club», «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний» и «15 уголовных дел».
В то же время в минском спальном районе Уручье собрались провластные демонстранты, уточняет Onliner. Они вышли с красно-зелеными флагами Белоруссии и кричали: «Живе Беларусь!».
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда там состоялись выборы президента. Сторонники оппозиции требуют отставки действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская назвала выборы сфальсифицированными. Ее поддержали страны Евросоюза и США, не признавшие легитимность правления Лукашенко.