Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией
Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена договариваться с Россией в рамках национальных интересов обеих стран, в частности в связи с вопросом о контроле над вооружениями. Об этом заявил Джейк Салливан, который, как ожидается, займет пост советника президента по нацбезопасности, в интервью CNN.
«Сегодня, я искренне убежден, США и Россия могут действовать сообща в рамках своих национальных интересов для достижения прогресса в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности», — заявил он.
Салливан отметил, что Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает всего через две недели после вступления Байдена в должность, поэтому Вашингтону придется уделить внимание угрозе, которую несет в себе ядерное оружие.
Кроме того, Салливан отметил, что новая администрация намерена привлечь Россию к ответу за масштабную кибератаку, если подтвердится причастность к ней Москвы. Салливан пояснил, что официальные обвинения американские власти еще не выдвигали, однако, по его мнению, есть все основания полагать, что стоит за ней именно Россия.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.
Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.