Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией

Ведомости

Администрация избранного президента США Джо Байдена намерена договариваться с Россией в рамках национальных интересов обеих стран, в частности в связи с вопросом о контроле над вооружениями. Об этом заявил Джейк Салливан, который, как ожидается, займет пост советника президента по нацбезопасности, в интервью CNN.

«Сегодня, я искренне убежден, США и Россия могут действовать сообща в рамках своих национальных интересов для достижения прогресса в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности», — заявил он.

Салливан отметил, что Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает всего через две недели после вступления Байдена в должность, поэтому Вашингтону придется уделить внимание угрозе, которую несет в себе ядерное оружие.

Кроме того, Салливан отметил, что новая администрация намерена привлечь Россию к ответу за масштабную кибератаку, если подтвердится причастность к ней Москвы. Салливан пояснил, что официальные обвинения американские власти еще не выдвигали, однако, по его мнению, есть все основания полагать, что стоит за ней именно Россия.

Ранее по теме: Байден впервые прокомментировал кибератаку «русских хакеров»

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Позднее Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.

Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Россия заинтересована в продлении договора о СНВ не больше США
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных