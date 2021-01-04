Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией

Кроме того, Салливан отметил, что новая администрация намерена привлечь Россию к ответу за масштабную кибератаку, если подтвердится причастность к ней Москвы. Салливан пояснил, что официальные обвинения американские власти еще не выдвигали, однако, по его мнению, есть все основания полагать, что стоит за ней именно Россия.