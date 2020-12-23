Байден впервые прокомментировал кибератаку «русских хакеров»
Избранный президент США Джо Байден пообещал ответить на кибератаку, направленную на правительство США. В результате атаки хакеров, причастность к которой в США приписывают России, у американского бизнеса и властей были похищены представляющие особую важность сведения, заявил Байден на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр. Его выступление опубликовал канал CNBC.
«Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам: ответ на это будет», — заявил Байден. По его словам, атака на правительство произошла «на глазах Трампа, пока он не смотрел». Поэтому президент должен «публично и ясно» заявить, кто стоит за взломом и понесет за него ответственность, считает избранный президент. В ходе выступления демократ обратил особое внимание на утверждения действующих властей США о том, что к атаке якобы причастны хакеры из России.
17 декабря спецслужбы США подтвердили факт масштабной кибератаки на американское правительство. По информации The Washington Post, к произошедшему причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Reuters, в свою очередь, писал, что работающие в России хакеры отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США.
При этом американские власти в последний момент отказались выдвигать публичное обвинение в адрес России. Действующий президент США Дональд Трамп предположил, что виноват в атаке в действительности может быть Китай. Администрация новоизбранного главы государства Джо Байдена воздержалась от возложения вины на кого-либо.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США, назвав любые подобные обвинения в адрес России следствием «слепой русофобии».