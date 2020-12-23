Байден впервые прокомментировал кибератаку «русских хакеров»

«Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам: ответ на это будет», — заявил Байден. По его словам, атака на правительство произошла «на глазах Трампа, пока он не смотрел». Поэтому президент должен «публично и ясно» заявить, кто стоит за взломом и понесет за него ответственность, считает избранный президент. В ходе выступления демократ обратил особое внимание на утверждения действующих властей США о том, что к атаке якобы причастны хакеры из России.