Воинские звания на Украине привели в соответствии со стандартами НАТО
Воинские звания военнослужащих вооружённых сил Украины будут соответствовать военным рангам НАТО. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих вооруженных сил Украины военным рангам НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается, то решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. «Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — приводятся слова Тарана на сайте министерства.
По его словам, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики вооруженных сил Украины до 2025 года.