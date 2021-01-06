Воинские звания на Украине привели в соответствии со стандартами НАТО

Отмечается, то решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. «Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — приводятся слова Тарана на сайте министерства.