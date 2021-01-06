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Воинские звания на Украине привели в соответствии со стандартами НАТО

Ведомости

Воинские звания военнослужащих вооружённых сил Украины будут соответствовать военным рангам НАТО. Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соответствующий приказ, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих вооруженных сил Украины военным рангам НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, то решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. «Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — приводятся слова Тарана на сайте министерства.

По его словам, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики вооруженных сил Украины до 2025 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных