YouTube временно заблокировал канал Трампа
YouTube-канал действующего президента США Дональда Трампа получил первое предупреждение, в течение минимум 7 дней Трамп не сможет публиковать новый контент, говорится в сообщении YouTube в Twitter. Ранее аккаунты президента заблокировали Twitter и Facebook после беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне, которые устроили сторонники Трампа в день утверждения результатов президентских выборов.
Также видеохостинг удалил новые видео на канале Трампа и отключил комментарии на неопределенный срок из-за «опасений по поводу насилия».
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Руководство социальной сети пришло к выводу, что заявления лидера США о том, что он не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного главы государства Джо Байдена, «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».