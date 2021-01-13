СМИ назвали возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в парламенте сообщили ТАСС и «РИА Новости».
«Похоже, в середине февраля», — цитирует ТАСС собеседника.
В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает оглашения послания в начале года. Об этом также говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году 16-е послание президента Федеральному собранию было озвучено 15 января. Мероприятие проходило в Манеже.