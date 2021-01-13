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СМИ назвали возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

Ведомости

 Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в парламенте сообщили ТАСС и «РИА Новости».

«Похоже, в середине февраля», — цитирует ТАСС собеседника.

В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает оглашения послания в начале года. Об этом также говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году 16-е послание президента Федеральному собранию было озвучено 15 января. Мероприятие проходило в Манеже.

Ранее по теме: Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных