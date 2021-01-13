Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Ранее на встрече с Пашиняном и Алиевым Путин заявил, что соглашение о прекращении войны в Карабахе от 9 ноября 2020 г. последовательно реализуется, беженцы возвращаются в регион, а инфраструктура, разрушенная во время конфликта, восстанавливается под защитой российских миротворцев и при содействии российских гражданских специалистов. Российский лидер анонсировал создание трехсторонней группы по открытию границ и возобновлению транспортных и торговых связей в Карабахе.