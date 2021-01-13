Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Реджепу Эрдогану в ходе телефонного разговора об итогах встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении.
Одним из главных результатов трехсторонней встречи стало то, что Азербайджан и Армения подтвердили настрой на нормализацию отношений, готовность к взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей, отметили в Кремле по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана.
Стороны также обсудили формирование российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Особое внимание лидеры уделили задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, а также реализации планов по совместному производству и применению вакцин против коронавируса.
Ранее на встрече с Пашиняном и Алиевым Путин заявил, что соглашение о прекращении войны в Карабахе от 9 ноября 2020 г. последовательно реализуется, беженцы возвращаются в регион, а инфраструктура, разрушенная во время конфликта, восстанавливается под защитой российских миротворцев и при содействии российских гражданских специалистов. Российский лидер анонсировал создание трехсторонней группы по открытию границ и возобновлению транспортных и торговых связей в Карабахе.
Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе.