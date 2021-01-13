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Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Реджепу Эрдогану в ходе телефонного разговора об итогах встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. 

«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», – говорится в сообщении.

Одним из главных результатов трехсторонней встречи стало то, что Азербайджан и Армения подтвердили настрой на нормализацию отношений, готовность к взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей, отметили в Кремле по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана.

Стороны также обсудили формирование российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Особое внимание лидеры уделили задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, а также реализации планов по совместному производству и применению вакцин против коронавируса.

Ранее на встрече с Пашиняном и Алиевым Путин заявил, что соглашение о прекращении войны в Карабахе от 9 ноября 2020 г. последовательно реализуется, беженцы возвращаются в регион, а инфраструктура, разрушенная во время конфликта, восстанавливается под защитой российских миротворцев и при содействии российских гражданских специалистов. Российский лидер анонсировал создание трехсторонней группы по открытию границ и возобновлению транспортных и торговых связей в Карабахе.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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