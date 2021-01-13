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Эрдоган заявил о намерении создать условия для жизни в Карабахе без миротворцев

Ведомости

Турция хочет создать условия для сосуществования в Нагорном Карабахе без необходимости миротворческих сил, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы хотим создать условия, которые обеспечат сосуществование в Нагорном Карабахе без необходимости в миротворческих силах или наблюдательной деятельности. Когда это произойдет, надеюсь, мы еще раз продемонстрируем миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

Эрдоган рассказал, что во время разговора с Путиным была проведена оценка работы совместного турецко-российского центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно.

Ранее по теме: Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных