Эрдоган заявил о намерении создать условия для жизни в Карабахе без миротворцев

«Мы хотим создать условия, которые обеспечат сосуществование в Нагорном Карабахе без необходимости в миротворческих силах или наблюдательной деятельности. Когда это произойдет, надеюсь, мы еще раз продемонстрируем миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.