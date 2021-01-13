Эрдоган заявил о намерении создать условия для жизни в Карабахе без миротворцев
Турция хочет создать условия для сосуществования в Нагорном Карабахе без необходимости миротворческих сил, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы хотим создать условия, которые обеспечат сосуществование в Нагорном Карабахе без необходимости в миротворческих силах или наблюдательной деятельности. Когда это произойдет, надеюсь, мы еще раз продемонстрируем миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.
Эрдоган рассказал, что во время разговора с Путиным была проведена оценка работы совместного турецко-российского центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Ранее Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно.