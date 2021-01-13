Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

В США началось обсуждение импичмента Трампа

Ведомости

Палата представителей конгресса США начала обсуждение инициативы по отстранению от должности президента Дональда Трампа из-за обвинений в том, что он призывал к насилию, передают американские СМИ. Это уже второй раз, когда 45-й глава государства может столкнуться с процедурой импичмента.

Сначала членам палаты представителей надо будет утвердить правила рассмотрения резолюции об импичменте. Затем они приступят к обсуждению документа. Телеканал ABC News сообщает, что как минимум пять представителей Республиканской партии, к которой относится Трамп, поддержали инициативу демократов об отставке президента.

В случае принятия резолюции в конгрессе дело передадут на рассмотрение в сенат. Тот возобновит свою работу после новогодних каникул 19 января – за день до вступления в должность избранного президента Джо Байдена. Таким образом, импичмент Трампу может быть вынесен уже после его ухода с должности. Демократы предполагают, что это позволит запретить республиканцу занимать выборные должности и участвовать в выборах президента в 2024 г.

Вчера палата представителей приняла резолюцию, предлагающую вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы передать ему полномочия главы государства. Однако тот отказался от подобной инициативы заранее, заявив, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней и такие действия станут ужасным прецедентом. Пенс выразил мнение, что применение поправки не является мерой наказания или узурпации.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. По их итогам Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, а Трамп – 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Ранее по теме: Палата конгресса США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных