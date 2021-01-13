В США началось обсуждение импичмента Трампа

В случае принятия резолюции в конгрессе дело передадут на рассмотрение в сенат. Тот возобновит свою работу после новогодних каникул 19 января – за день до вступления в должность избранного президента Джо Байдена. Таким образом, импичмент Трампу может быть вынесен уже после его ухода с должности. Демократы предполагают, что это позволит запретить республиканцу занимать выборные должности и участвовать в выборах президента в 2024 г.