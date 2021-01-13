В США началось обсуждение импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США начала обсуждение инициативы по отстранению от должности президента Дональда Трампа из-за обвинений в том, что он призывал к насилию, передают американские СМИ. Это уже второй раз, когда 45-й глава государства может столкнуться с процедурой импичмента.
Сначала членам палаты представителей надо будет утвердить правила рассмотрения резолюции об импичменте. Затем они приступят к обсуждению документа. Телеканал ABC News сообщает, что как минимум пять представителей Республиканской партии, к которой относится Трамп, поддержали инициативу демократов об отставке президента.
В случае принятия резолюции в конгрессе дело передадут на рассмотрение в сенат. Тот возобновит свою работу после новогодних каникул 19 января – за день до вступления в должность избранного президента Джо Байдена. Таким образом, импичмент Трампу может быть вынесен уже после его ухода с должности. Демократы предполагают, что это позволит запретить республиканцу занимать выборные должности и участвовать в выборах президента в 2024 г.
Вчера палата представителей приняла резолюцию, предлагающую вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы передать ему полномочия главы государства. Однако тот отказался от подобной инициативы заранее, заявив, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней и такие действия станут ужасным прецедентом. Пенс выразил мнение, что применение поправки не является мерой наказания или узурпации.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. По их итогам Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, а Трамп – 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.