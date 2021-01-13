Палата конгресса США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности.
Пенс заранее направил спикеру палаты Нэнси Пелоси письмо с отказом применять 25-ую поправку к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс отметил, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней, и такие действия станут ужасным прецедентом. По мнению Пенса, применение поправки не является мерой наказания или узурпации.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.
Сам Трамп заявил, что 25-я поправка «не несет для него никакого риска». Он посоветовал избранному президенту Джо Байдену и его администрации «быть осторожными со своими желаниями» и отметил, что использование 25-й поправки «таким новым способом» будет преследовать нового президента, пишет Reuters.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.