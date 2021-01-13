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Палата конгресса США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа

Ведомости

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности. 

Пенс заранее направил спикеру палаты Нэнси Пелоси письмо с отказом применять 25-ую поправку к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Пенс отметил, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней, и такие действия станут ужасным прецедентом. По мнению Пенса, применение поправки не является мерой наказания или узурпации. 

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. 

Сам Трамп заявил, что 25-я поправка «не несет для него никакого риска». Он посоветовал избранному президенту Джо Байдену и его администрации «быть осторожными со своими желаниями» и отметил, что использование 25-й поправки «таким новым способом» будет преследовать нового президента, пишет Reuters.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Ранее по теме: Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных