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Airbnb приостановит аренду жилья в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена

Ведомости

Сервис Airbnb не будет предоставлять услуги бронирования жилья в Вашингтоне в течение недели в связи с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

«Airbnb отменит бронирования в Вашингтоне в течение недели инаугурации. Кроме того, мы предотвратим любые новые бронирования в Вашингтоне в течение этого времени, заблокировав такие бронирования», – говорится в сообщении на сайте сервиса.

Гостям, чье бронирование было отменено, компания вернет деньги. В Airbnb пояснили, что решение принято в связи с призывами властей временно не приезжать в столицу. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Аккаунт Трампа также заблокировал Facebook, а YouTube-канал действующего президента получил первое предупреждение, в течение минимум 7 дней Трамп не сможет публиковать новый контент.

Ранее по теме: YouTube временно заблокировал канал Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных