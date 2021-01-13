Airbnb приостановит аренду жилья в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена
Сервис Airbnb не будет предоставлять услуги бронирования жилья в Вашингтоне в течение недели в связи с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.
«Airbnb отменит бронирования в Вашингтоне в течение недели инаугурации. Кроме того, мы предотвратим любые новые бронирования в Вашингтоне в течение этого времени, заблокировав такие бронирования», – говорится в сообщении на сайте сервиса.
Гостям, чье бронирование было отменено, компания вернет деньги. В Airbnb пояснили, что решение принято в связи с призывами властей временно не приезжать в столицу. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Аккаунт Трампа также заблокировал Facebook, а YouTube-канал действующего президента получил первое предупреждение, в течение минимум 7 дней Трамп не сможет публиковать новый контент.