Лидер республиканцев отказался созвать Сенат США для импичмента Трампа
Лидер республиканцев, представляющих большинство в Сенате США, Митч Макконнелл отказался собрать законодательный орган в пятницу для рассмотрения импичмента президента страны Дональда Трампа, сообщила газета The Washington Post. До 19 января Сенат находится на новогодних каникулах. Таким образом, обсудить отставку главы государства он сможет уже после ухода того с поста.
«Помощники лидера сенатского большинства Митча Макконнелла сообщили персоналу лидера сенатского меньшинства Чарльза Э. Шумера, что республиканцы не согласятся созвать Сенат в пятницу для слушания импичмента, разбив надежды демократов на быстрое разбирательство», – пишет издание. Информацию об этом подтвердил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Макконнелла Даг Андрес.
Ранее сегодня Палата представителей конгресса США приступила к обсуждению импичмента Трампа, которого обвиняют в призывах к насилию. Демократы предполагают, что отставка 45-го президента позволит запретить ему занимать выборные должности и участвовать в выборах президента в 2024 г.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. По их итогам Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, а Трамп – 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.