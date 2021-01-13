Владелец российского судна сообщил о высадке на борт военных НАТО

Гражданская война в Ливии длится с 2014 г. Предпосылкой к ней стала передача после убийства Муаммара Каддафи власти в стране Всеобщему национальному конгрессу (ВНК). В феврале 2014 г. ВНК должен был представить проект Конституции страны, но не сделал этого и в одностороннем порядке продлил свои полномочия еще на год. Это послужило поводом к мятежу группы военных во главе с генералом-майором Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.