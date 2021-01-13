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Владелец российского судна сообщил о высадке на борт военных НАТО

Ведомости

Солдаты входящих в НАТО военно-морских сил (ВМС) Греции высадились на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, сообщил представитель владеющей судном компании «НБ Шиппинг Компани».

По его словам, корабль ВМС Греции связался с «Адлером» по радио 3 января. Военные запросили информацию о грузе и порте назначения корабля и заявили, что досмотрят его в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок оружия Ливии.

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — приводит заявление «НБ Шиппинг Компани» РБК. Уточняется, что после этого представители НАТО покинули борт.

Гражданская война в Ливии длится с 2014 г. Предпосылкой к ней стала передача после убийства Муаммара Каддафи власти в стране Всеобщему национальному конгрессу (ВНК). В феврале 2014 г. ВНК должен был представить проект Конституции страны, но не сделал этого и в одностороннем порядке продлил свои полномочия еще на год. Это послужило поводом к мятежу группы военных во главе с генералом-майором Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

К настоящему моменту ЛНА, имеющая «столицу» в Тобруке, контролирует большую часть востока, центра и юга страны, однако взять официальную столицу Триполи, контролируемую признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), так и не смогла: крупное наступление весной 2020 г. окончилось неудачей. Ситуация резко обострилась с конца 2019 г., когда ПНС обратилось за военной поддержкой к Турции, которая отправила ему на помощь военных и вооружения, включая бронетехнику и ударные беспилотники. Кроме Турции ПНС поддерживают Италия и Катар. Партнерами ЛНА, в свою очередь, являются ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция.

Весной прошлого года Пентагон обвинил Россию в переброске в Ливию военной авиации якобы для поддержки наемников на стороне ЛНА. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал обвинения США глупостью. Он заявил, что в Ливии могли быть самолеты советского производства, которые в большом количестве продавали за границу после распада СССР.

Ранее по теме: Ливия обвинила Россию в разжигании конфликта в стране в собственных интересах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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