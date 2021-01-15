Кабмин Нидерландов подаст в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Отмечается, что в стране тысячи родителей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как их ошибочно обвинили в злоупотреблении системой детских пособий. Налоговая служба обязала их выплатить полученные средства обратно в госказну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.