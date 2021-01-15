США сократили число военных в Афганистане и Ираке
Число американских военных в Афганистане и Ираке сократилось до 2500 человек в каждой из стран, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона. Таким образом, США поступили в соответствии с обещанием президента страны Дональда Трампа вернуть солдат домой после «вечных войн».
Отмечается, что численность американских военных в Афганистане достигла минимума за 19 лет. Ранее, в феврале прошлого года администрация Трампа заключила сделку с талибами о поэтапном выводе солдат из страны. Подразумевается, что их не останется на территории Афганистана к маю 2021 г. Однако, как поступит администрация нового президента США Джо Байдена, пока неизвестно, пишет AP.
«Сегодня Соединенные Штаты ближе, чем когда-либо, к прекращению почти двух десятилетий войны и приветствуют мирный процесс для достижения политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — цитирует издание и. о. министра обороны США Кристофера Миллера.
Чиновник добавил, что 2500 военных достаточно, чтобы продолжать противодействие экстремистским группировкам в Афганистане и обучение местных правительственных сил.
«Дальнейшее выполнение этих двух взаимодополняющих миссий направлено на то, чтобы Афганистан никогда больше не использовался для укрытия тех, кто пытается причинить вред США», — заявил Миллер.
Ранее, в ноябре 2020 года, когда правительство США объявило о выводе солдат из Афганистана и Ирака, Пентагон рассказал, что в этих странах служили сотни тысяч американцев. Из них в войнах погибли 6900, более 52 000 получили ранения. При этом, несмотря на решение отправить военных домой, Миллер подчеркнул, что оно не является необратимым.
«Если силы террора, нестабильности, раскола и ненависти начнут целенаправленную кампанию по срыву наших усилий, мы готовы объединить силы, необходимые для того, чтобы помешать им», — сказал он тогда.