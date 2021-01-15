США сократили число военных в Афганистане и Ираке

Ранее, в ноябре 2020 года, когда правительство США объявило о выводе солдат из Афганистана и Ирака, Пентагон рассказал, что в этих странах служили сотни тысяч американцев. Из них в войнах погибли 6900, более 52 000 получили ранения. При этом, несмотря на решение отправить военных домой, Миллер подчеркнул, что оно не является необратимым.