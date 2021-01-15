Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

США сократили число военных в Афганистане и Ираке

Ведомости

Число американских военных в Афганистане и Ираке сократилось до 2500 человек в каждой из стран, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Пентагона. Таким образом, США поступили в соответствии с обещанием президента страны Дональда Трампа вернуть солдат домой после «вечных войн».

Отмечается, что численность американских военных в Афганистане достигла минимума за 19 лет. Ранее, в феврале прошлого года администрация Трампа заключила сделку с талибами о поэтапном выводе солдат из страны. Подразумевается, что их не останется на территории Афганистана к маю 2021 г. Однако, как поступит администрация нового президента США Джо Байдена, пока неизвестно, пишет AP.

«Сегодня Соединенные Штаты ближе, чем когда-либо, к прекращению почти двух десятилетий войны и приветствуют мирный процесс для достижения политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — цитирует издание и. о. министра обороны США Кристофера Миллера.

Чиновник добавил, что 2500 военных достаточно, чтобы продолжать противодействие экстремистским группировкам в Афганистане и обучение местных правительственных сил.

«Дальнейшее выполнение этих двух взаимодополняющих миссий направлено на то, чтобы Афганистан никогда больше не использовался для укрытия тех, кто пытается причинить вред США», — заявил Миллер.

Ранее, в ноябре 2020 года, когда правительство США объявило о выводе солдат из Афганистана и Ирака, Пентагон рассказал, что в этих странах служили сотни тысяч американцев. Из них в войнах погибли 6900, более 52 000 получили ранения. При этом, несмотря на решение отправить военных домой, Миллер подчеркнул, что оно не является необратимым.

«Если силы террора, нестабильности, раскола и ненависти начнут целенаправленную кампанию по срыву наших усилий, мы готовы объединить силы, необходимые для того, чтобы помешать им», — сказал он тогда.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных