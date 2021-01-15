США ввели санкции против МВД Кубы
США ввели санкции в отношении МВД Кубы и руководителя министерства Ласаро Альберто Альвареса Касаса, следует из данных управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.
Как отмечает ТАСС, ограничительные меры введены в связи с обвинениями в нарушении прав человека и причастности к коррупции.
Ранее США заявили, что 24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак. СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Кубинская сторона опровергла обвинения и заявила, что У США нет убедительных доказательств.