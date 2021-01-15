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США ввели санкции против МВД Кубы

Ведомости

США ввели санкции в отношении МВД Кубы и руководителя министерства Ласаро Альберто Альвареса Касаса, следует из данных управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.

Как отмечает ТАСС, ограничительные меры введены в связи с обвинениями в нарушении прав человека и причастности к коррупции. 

Ранее США заявили, что 24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак. СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Кубинская сторона опровергла обвинения и заявила, что У США нет убедительных доказательств.

Ранее по теме: В МВД Кубы акустические атаки на американцев сравнили с пением цикад

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных