США ввели санкции против МВД Кубы

Ранее США заявили, что 24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак. СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Кубинская сторона опровергла обвинения и заявила, что У США нет убедительных доказательств.