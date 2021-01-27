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МИД Германии прокомментировал продление договора СНВ между Россией и США

Ведомости

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США повысит уровень безопасности, в том числе и Европе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«СНВ-III продлевается — это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений способствует безопасности, в том числе Европы», — цитирует Мааса пресс-служба МИД Германии.

Министр добавил, что эта новость является «обнадеживающей» на фоне «неудач последних лет» — выхода США и России из Договора по ракетам малой и средней дальности, а также Договора по открытому небу.

Он отметил, что, принимая во внимание качественный скачок в развитии военных технологий, ключевые страны должны следить за новейшими разработками в этой сфере.  «В повестке дня — более широкие переговоры с международными участниками об укреплении глобальной архитектуры контроля над вооружениями и разоружением», — заявил Маас.

Ранее сегодня Россия и США договорились продлить СНВ-III еще на пять лет без дополнительных условий — до 5 февраля 2026 года. Позднее соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совфед.

Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ с США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных