МИД Германии прокомментировал продление договора СНВ между Россией и США
Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США повысит уровень безопасности, в том числе и Европе, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
«СНВ-III продлевается — это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений способствует безопасности, в том числе Европы», — цитирует Мааса пресс-служба МИД Германии.
Министр добавил, что эта новость является «обнадеживающей» на фоне «неудач последних лет» — выхода США и России из Договора по ракетам малой и средней дальности, а также Договора по открытому небу.
Он отметил, что, принимая во внимание качественный скачок в развитии военных технологий, ключевые страны должны следить за новейшими разработками в этой сфере. «В повестке дня — более широкие переговоры с международными участниками об укреплении глобальной архитектуры контроля над вооружениями и разоружением», — заявил Маас.
Ранее сегодня Россия и США договорились продлить СНВ-III еще на пять лет без дополнительных условий — до 5 февраля 2026 года. Позднее соответствующий законопроект одобрили Госдума и Совфед.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.