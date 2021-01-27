Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ с США

Ранее сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что власти России и США договорились продлить ДСНВ. По его словам, это было сделано «без предварительных условий, без любых дополнений», на чем до этого настаивала Москва. В октябре 2020 г. Путин предлагал продлить соглашение без допусловий хотя бы на один год.