Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ с США
Госдума ратифицировала продление Россией Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) с США еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Депутаты на пленарном заседании в среду, 27 января, приняли законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.
Документ был единогласно поддержан на заседании Комитета по международным делам, его поддержали все фракции нижней палаты парламента.
Соответствующий законопроект накануне в Госдуму внес президент России Владимир Путин после проведения телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.
Ранее сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что власти России и США договорились продлить ДСНВ. По его словам, это было сделано «без предварительных условий, без любых дополнений», на чем до этого настаивала Москва. В октябре 2020 г. Путин предлагал продлить соглашение без допусловий хотя бы на один год.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.
Администрация экс-президента США Дональда Трампа уклонялась от прояснения судьбы соглашения. В то же время действующий президент страны Джо Байден заявил после вступления в должность, что продление ДСНВ является одним из его приоритетов.