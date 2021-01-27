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Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ с США

Ведомости

Госдума ратифицировала продление Россией Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) с США еще на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты на пленарном заседании в среду, 27 января, приняли законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Документ был единогласно поддержан на заседании Комитета по международным делам, его поддержали все фракции нижней палаты парламента.

Соответствующий законопроект накануне в Госдуму внес президент России Владимир Путин после проведения телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом.

Ранее сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что власти России и США договорились продлить ДСНВ. По его словам, это было сделано «без предварительных условий, без любых дополнений», на чем до этого настаивала Москва. В октябре 2020 г. Путин предлагал продлить соглашение без допусловий хотя бы на один год.

Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно документу Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа уклонялась от прояснения судьбы соглашения. В то же время действующий президент страны Джо Байден заявил после вступления в должность, что продление ДСНВ является одним из его приоритетов.

Ранее по теме: Начались российско-американские консультации о продлении СНВ-3

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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