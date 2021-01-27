МИД РФ усомнился в перспективах сотрудничества с ЕС из-за дела Навального
Действия стран Евросоюза (ЕС) из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального ставят под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества между ними и Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с т.н. «отравлением» А. Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», — заявили в ведомстве.
Комментируя перспективы дальнейшего развития отношений России и ЕС, в МИД отметили «агрессивную информационную кампанию», которую в ЕС развернули против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также введение санкций против российских граждан и компаний, вмешательство во внутренние дела Белоруссии, «грубейшее нарушение прав» русскоязычного населения Прибалтики и «дискриминацию и подавление русского языка на Украине».
В то же время в МИД отметили, что не собираются «вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога». В ведомстве выразили надежду на выстраивание основанных на принципе взаимного уважения отношений между странами ЕС и Россией.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа 2020 г., когда он летел из Томска в Москву. Его доставили в клинику Омска, где врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах основателя ФБК следов яда.
22 августа Навального в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. В итоге местные специалисты заявили, что оппозиционера отравили боевым химическим веществом из группы «Новичок», изготовление и применение которого запрещено. Страны ЕС потребовали от России расследовать дело Навального. В ответ на это Москва заявила, что не может возбудить дело за неимением на то оснований.
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили какие-либо медицинские данные основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информацию, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал его «отпиской». 21 января российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос. Та подтвердила его получение.