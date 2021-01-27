Украина обратилась в Интерпол для розыска летавших в Крым самолетов

«Прокуратура автономии обратилась к укрбюро Интерпола с просьбой найти самолётов-нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что речь идет о 109 самолетах, которые уже были заочно арестованы за полеты на полуостров, где, по распоряжению Киева, с 2014 г. «закрыты» все аэропорты.