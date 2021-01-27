Украина обратилась в Интерпол для розыска летавших в Крым самолетов
Киев попросил Интерпол объявить в розыск самолеты, которые в нарушение украинского законодательства летали в Крым с 2014 г., и были за это заочно арестованы украинскими властями. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры «Автономной республики Крым и города Севастополя».
«Прокуратура автономии обратилась к укрбюро Интерпола с просьбой найти самолётов-нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что речь идет о 109 самолетах, которые уже были заочно арестованы за полеты на полуостров, где, по распоряжению Киева, с 2014 г. «закрыты» все аэропорты.
«Напомним, с 2014 марта Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым из-за невозможности следить за безопасностью полетов при организации авиасообщения, а также гарантирования безопасности полетов», — пояснили в украинской прокуратуре. Там отметили, что всего за шесть лет зафиксировали «незаконный» прилет в Крым около 500 самолетов.
Последний раз Киев заочно арестовал более 40 летавших в Крым самолетов в ноябре 2020 г.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.