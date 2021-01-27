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Украина обратилась в Интерпол для розыска летавших в Крым самолетов

Ведомости

Киев попросил Интерпол объявить в розыск самолеты, которые в нарушение украинского законодательства летали в Крым с 2014 г., и были за это заочно арестованы украинскими властями. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры «Автономной республики Крым и города Севастополя».

«Прокуратура автономии обратилась к укрбюро Интерпола с просьбой найти самолётов-нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что речь идет о 109 самолетах, которые уже были заочно арестованы за полеты на полуостров, где, по распоряжению Киева, с 2014 г. «закрыты» все аэропорты.

«Напомним, с 2014 марта Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым из-за невозможности следить за безопасностью полетов при организации авиасообщения, а также гарантирования безопасности полетов», — пояснили в украинской прокуратуре. Там отметили, что всего за шесть лет зафиксировали «незаконный» прилет в Крым около 500 самолетов.

Последний раз Киев заочно арестовал более 40 летавших в Крым самолетов в ноябре 2020 г.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Украина заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов в Крым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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