МИД РФ осудил американские соцсети за блокировку контента

В ведомстве заявили, что цензура, которую проводят цифровые платформы без соответствующего решения суда, ставит под вопрос предназначение государства «как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией». Также в МИД отметили, что ИТ-гиганты из США игнорируют демократические и этические нормы и сами беспрепятственно формируют облик современной коммуникационной инфраструктуры в собственных интересах.