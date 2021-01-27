МИД РФ осудил американские соцсети за блокировку контента
Блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
«Предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре», — сказано в тексте послания.
В ведомстве заявили, что цензура, которую проводят цифровые платформы без соответствующего решения суда, ставит под вопрос предназначение государства «как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией». Также в МИД отметили, что ИТ-гиганты из США игнорируют демократические и этические нормы и сами беспрепятственно формируют облик современной коммуникационной инфраструктуры в собственных интересах.
В связи с этим международное сообщество сталкивается с «вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенностью персональных данных», которые собраны соцсетями, подчеркнули в МИД. В связи с этим ведомство заявило о необходимости проведения совместной работы в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.
9 января, после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. Так же поступил и Facebook, а YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение. Кроме того, сегодня Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина.