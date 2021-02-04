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Песков исключил встречу Путина с главой дипломатии ЕС в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем во время визита последнего в Москву 4-6 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, встреча Путина с Боррелем не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова. Именно с ним будут вестись переговоры», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль придает визиту Борреля в столицу большое значение. Он напомнил, что недавно Путин, оценивая отношения Москвы и Брюсселя, выразил сожаление по поводу того, что они находятся «в досадном положении» и фактически заморожены. 

«Россия не была инициатором этой заморозки и конечно, мы желали бы разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем. В том числе и для того, чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало», — добавил Песков.

При этом на вопрос о возможности встречи Борреля с осужденным на 3,5 года колонии общего режима основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным пресс-секретарь сказал, что подобные разрешения дает не Кремль и по этому поводу нужно обращаться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).  

Ранее ТАСС сообщил, что Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля. Предполагается, что он обсудит двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Навального с главой МИД Сергеем Лавровым.

Ранее по теме: ЕС осудил решение суда по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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