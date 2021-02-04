Песков исключил встречу Путина с главой дипломатии ЕС в Москве

«Россия не была инициатором этой заморозки и конечно, мы желали бы разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем. В том числе и для того, чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало», — добавил Песков.