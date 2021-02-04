Песков прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Кремль считает неприемлемым подход США выстраивать двусторонние отношения через санкции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесение в американский Конгресс законопроекта об антироссийских санкциях из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным.
«Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы абсолютно считаем неприемлемым подобные подходы в двусторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления. Поскольку мы понимаем, что там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет, то давайте дождемся и посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить», — сказал Песков.
Он также добавил, что российские власти не собираются принимать во внимание заявления иностранных политиков о решении изменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный и отправить его в колонию общего режима на 3,5 года. Песков отметил, что осуждение оппозиционера не является поводом для «экстренной реакции» Путина, комментируя тот факт, что по данной ситуации высказались только он и Министерство иностранных дел.
Навального задержали 17 января, при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине на лечении после предполагаемого отравления, и не исключили возможность введения санкций в отношении России в связи с данным инцидентом.