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Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России

Ведомости

Тема постоянного вмешательства США во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). Если Вашингтон выбирает тактику постоянного вмешательства во внутренние дела России, то Москва будет, «наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них». Факты вмешательства «на поверхности», отметила она. 

Ранее Захарова назвала вмешательством в дела России присутствие иностранных дипломатов на суде над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, который был признан виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК.

Ранее по теме: Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на суде Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных