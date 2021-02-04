Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России
Тема постоянного вмешательства США во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). Если Вашингтон выбирает тактику постоянного вмешательства во внутренние дела России, то Москва будет, «наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них». Факты вмешательства «на поверхности», отметила она.
Ранее Захарова назвала вмешательством в дела России присутствие иностранных дипломатов на суде над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, который был признан виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.
Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК.